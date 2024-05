Chrystian desabafa sobre transplante e a pressão para retomar a dupla com Ralf

Alto contraste

Chrystian abre o coração e fala sobre os 60 anos de carreira para Carolina Ferraz

Carolina Ferraz tem um encontro emocionante com o cantor Chrystian no Domingo Espetacular deste fim de semana (19). O sertanejo, um dos principais nomes do gênero no Brasil, recebeu a apresentadora para falar sobre as comemorações dos seus 60 anos de carreira, uma trajetória em que se destacou tanto cantando sozinho como em parceria com o irmão, Ralf. Na entrevista, ele abre o jogo sobre a pressão para retomar a dupla, que se separou em 2021, e também desabafa sobre um momento delicado de sua vida pessoal: o artista descobriu há alguns meses que precisa passar por um transplante, e até chegou a marcar a cirurgia. Mas descobriu, então, um problema cardíaco que adiou o procedimento.

“De 100%, ele estava 11% funcionando”, explica Chrystian, que iria receber um novo órgão em março. Mas, ao fazer os exames pré-operatórios, descobriu que precisaria colocar dois stents no coração antes do transplante. Agora, recuperado, ele finalmente poderá passar pelo procedimento, que já tem data marcada. E ainda revela que a doadora é uma pessoa muito especial para ele, a esposa Key Vieira. Enquanto a cirurgia não acontece, ele fala sobre as celebrações da carreira com a realização de shows e o lançamento o DVD “60 Anos de Estrada”, e ainda faz confidências sobre os questionamentos dos fãs sobre a volta da dupla com Ralf: “Às vezes, eu fico até revoltado com os comentários no Instagram”.

Cidade mais alta do mundo tem mundo

O repórter André Azeredo viaja até a cidade mais alta do mundo, localizada nos Andes peruanos, uma região em que os moradores enfrentam situações extremas. Na expedição, ele encontra casas improvisadas na cordilheira, a mais de cinco mil metros de altitude. São residências de metal que abrigam trabalhadores que se mudaram para o local para trabalhar nas minas de ouro próximas. Ele mostra como é a vida nesse lugar gelado, onde o oxigênio é artigo de luxo, e conta por que tantas pessoas arriscam a própria saúde na busca por riqueza.

Golpe do falso frete

Exclusivo! César Galvão revela detalhes de um esquema de roubo de cargas. Criminosos agem sem sair de casa e usam a internet para atrair vítimas no golpe do falso frete. E, pela primeira vez, uma equipe de TV entra no ‘’chão do crime’', uma fazenda usada para esconder toneladas de cargas roubadas. O repórter também mostra a libertação de motoristas reféns dos bandidos.

Fábrica de armas clandestinas: um negócio familiar

Uma família inteira foi presa por vender armas fabricadas em casa. Pai, mãe, filhos, irmãos e cunhados aprenderam a fabricá-las assistindo a vídeos disponíveis na internet. O programa testa a letalidade destas armas. A reportagem é de Raul Dias Filho.

Tragédia no Rio Grande do Sul

O programa também exibe reportagens especiais das equipes de jornalistas enviadas ao Rio Grande do Sul. Lucio Sturm entra na arena alagada do Grêmio, um dos principais estádios do país. Dionísio Freitas relata o medo das famílias que evitam deixar suas casas temendo saques e acompanha uma ronda do barco da polícia. André Azeredo encontra um cemitério de carros alagados e cruza regiões em que o cenário é de total devastação. Jairo Bastos traz imagens marcantes de resgates de animais. E Michael Keller acompanha, do início ao fim, a longa viagem de um comboio de 15 carretas que partiu de São Paulo para levar ajuda emergencial às vítimas da enchente.

Carro voador

E ainda: um passeio pelo futuro. O Domingo Espetacular convida o primeiro brasileiro a embarcar em um carro voador. O veículo não tem piloto e, no lugar de rodas, possui hélices, funcionando de forma semelhante a um drone gigante. A matéria de Taynara Figueiredo mostra como esses equipamentos prometem revolucionar o transporte nas cidades.

Barbeiro mais velho do Brasil

A repórter Fabiana Oliveira encontra o barbeiro mais velho do Brasil! José atravessou quase um século, tem 98 anos de idade e trabalha desde os anos 1940.

