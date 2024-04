Comendo Por Aí : Conheça a culinária inusitada de Penedo, local considerado um pedaço da Finlândia no Brasil Tem arroz com feijão e pão finlandês, bolinho de truta e doce de cogumelo

Penedo, no Rio de Janeiro, é conhecida como um pedaço de um dos países mais gelados do mundo, a Finlândia. No local, a equipe do Domingo Espetacular experimentou pratos inusitados como o “arroz com feijão” e pão finlandês, bolinho de truta e doce de cogumelo.