Alzheimer: entenda os fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença | O Hospital Responde Saiba mais sobre o Alzheimer com o médico Eduardo Sousa, neurologista do Hospital Moriah

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Neste episódio de O Hospital Responde, Eduardo Sousa, neurologista do Hospital Moriah, explica o que é o Alzheimer e quais os efeitos em um paciente. O médico também aborda as causas e as condições que contribuem para o desenvolvimento da doença.