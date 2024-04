Entenda a importância do exame de diagnóstico do câncer de próstata | O Hospital Responde O urologista do Hospital Moriah, João Manzano, tira dúvidas sobre a doença

No episódio de hoje de O Hospital Responde, João Manzano, urologista do Hospital Moriah, explica o que é o câncer de próstata, um dos mais comuns no Brasil. O médico também aborda a importância da realização do exame, mesmo sem sintomas, e como é feito o tratamento. Confira!