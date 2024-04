Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia de Bell; entenda o que é a doença | O Hospital Responde

Alto contraste

A jornalista Fernanda Gentil ficou sem mover uma parte do rosto e foi diagnosticada com paralisia de Bell, um distúrbio que provoca paralisia dos músculos de um dos lados da face. A incidência costuma ser maior depois dos 40 anos e pouco comum na infância e na adolescência. Quais são as principais causas? Existem fatores de risco? Quanto tempo dura a paralisia? Em O Hospital Responde de hoje, Keila Narimatsu, neurologista do Hospital Moriah, tira essas dúvidas e muitas outras sobre a doença.