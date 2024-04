Infectologista explica a diferença entre a dengue clássica e a hemorrágica | O Hospital Responde

Alto contraste

O Brasil já registrou 391 mortes por dengue de janeiro até a última segunda-feira (11), segundo dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde. A explosão de casos da doença fez com que pelo menos oito estados decretassem emergência em saúde pública. A faixa etária dos 30 aos 39 anos segue correspondendo ao maior número de incidências no país. Como prevenir? Qual é o tratamento? A vacina é eficaz? Quem pode tomar? Em O Hospital Responde de hoje (16), Luiz Alves, infectologista do Hospital Moriah, tira essas dúvidas e muitas outras sobre a doença.