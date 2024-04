Saiba como evitar o suor excessivo no verão | O Hospital Responde Marcelo Arnone, dermatologista do Hospital Moriah, tira as dúvidas sobre a doença

Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, aproximadamente 10% da população brasileira sofre com a hiperidrose. A doença é caracterizada pelo suor excessivo, que muitas vezes pode ser agravada com o estresse. Do total de entrevistados pelo levantamento, 43% citaram as axilas como as áreas do corpo em que o problema está mais presente. Mas, locais como mãos e solas dos pés também são bem comuns de serem afetadas. Quais são as causas mais comuns? A toxina botulínica pode ajudar no tratamento? A hiperidrose pode causar desidratação? É permanente ou tem cura? Em O Hospital Responde de hoje (24), Marcelo Arnone, dermatologista do Hospital Moriah, tira essas dúvidas e muitas outras sobre a doença.