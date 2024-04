Alto contraste

No O Hospital Responde desta quinta (15), você vai saber mais sobre o câncer. O oncologista Bruno Santucci explica que o câncer se desenvolve a partir do momento que as células normais do corpo sofrem mutações. Onde aquela célula, em vez de se desenvolver normalmente, passa a se multiplicar de forma desenfreada.