Saiba o que é H. Pylori, problema que afastou o cantor Nattan dos palcos | O Hospital Responde

No início do ano, o cantor Nattan anunciou uma pausa na carreira depois de ser diagnosticado com H. pylori. Segundo ele, os medicamentos que os médicos passaram prejudicaram suas cordas vocais. A bactéria é responsável por 30% a 50% dos cânceres gástricos em todo o mundo, com prevalência de 350 mil casos por ano. Mas, será que existe prevenção? Pode estar atrelado a outras doenças? Quais são os riscos? No episódio de O Hospital Responde deste sábado (10), Flávio Kawamoto, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriah, tira as dúvidas sobre a infecção.