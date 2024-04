Saiba tudo sobre leucemia mieloide aguda, doença enfrentada por Fabiana Justus | O Hospital Responde

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Recentemente, a influenciadora Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, surpreendeu seus seguidores ao revelar que estava com leucemia mieloide aguda. A influenciadora desabafou nas redes sociais ao descobrir o diagnóstico e está mostrando passo a passo do tratamento. Mas, será que existem fatores de risco? Quais são as mudanças na rotina de quem é diagnosticado com a doença? É possível ter reincidência? Como prevenir? Em O Hospital Responde, Daniela Dias, onco-hematologista do Hospital Moriah, tira essas dúvidas e muitas outras sobre o tipo de leucemia.