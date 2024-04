Tata Estaniecki sofre derrame ocular; oftalmologista explica condição | O Hospital Responde

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Recentemente, a influenciadora digital Tata Estaniecki compartilhou com os seus seguidores que estava com um dos olhos completamente vermelho devido a um derrame ocular. Isso acontece devido a um sangramento que ocorre em determinada parte do olho, causado por um trauma como levantamento de peso na academia. Nas redes sociais a apresentadora desabafou: "Confesso que gostaria de estar gravando mais, mas esse olho me desanima tanto. Bicho feio. Estou me sentindo horrível". Mas, afinal, o derrame causa dor? Quais podem ser as causas? Pode estar atrelado a outra doença? Como tratar? No quadro O Hospital Responde deste sábado (20), a oftalmologista Heloísa Nascimento tira essas dúvidas e muitas outras sobre o derrame ocular.