Vanessa Lopes é diagnosticada com quadro psicótico agudo: saiba quais podem ser as sequelas | O Hospital Responde

Vanessa Lopes é diagnosticada com quadro psicótico agudo: saiba quais podem ser as sequelas 'Segundo meu psiquiatra, tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade', disse Vanessa em uma entrevista

A influenciadora digital Vanessa Lopes revelou, no último mês, ter sido diagnosticada com quadro psicótico agudo. Ela está passando por tratamento psicológico e psiquiátrico desde que desistiu de um reality show de confinamento e está ausente das redes sociais. De acordo com a classificação CID-10 (Classificação Internacional de Doenças), esse transtorno é caracterizado por sintomas como ideias delirantes, perturbações das percepções e por uma desorganização maciça do comportamento normal. O quadro psicótico pode deixar sequelas? Quais são as causas? Tem cura? Em O Hospital Responde de hoje (2), o psiquiatra Isaac Efraim tira essas dúvidas e muitas outras sobre o quadro da criadora de conteúdo.