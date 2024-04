Gabigol é afastado e Daniel Alves consegue liberdade: entenda os bafões do futebol | Momento Venenosa

Alto contraste

O mundo do futebol anda bem movimentado ultimamente, e nem é devido aos gols e cartões vermelhos. Daniel Alves deixou a prisão no início da semana, depois do pedido de liberdade provisória ter sido aceito pela justiça espanhola e o pagamento da fiança realizado. No Brasil, o jogador Robinho foi condenado a nove anos de cadeia devido a um estupro coletivo e ficará 10 dias sem contato com a família para um momento de adaptação na prisão. E não para por aí! Gabigol, atacante do Flamengo, está suspenso do futebol por dois anos por ter tentado fraudar o exame antidoping, em 2023. Gabriel Barbosa nega e já entrou com recurso para reverter a situação. No Momento Venenosa desta quarta (27), a nossa dupla do veneno preferida, Fabíola Reipert, apresentadora do Balanço Geral SP, e a cobra Judite, comentam esses bafões.