Marvvila revela se tem mágoa de Ludmilla após atritos | Momento Venenosa A dona do projeto "Numanice" chegou até a tirar a música que fez com Marvvila de todas as plataformas e regravou com outro cantor

Quarta de fofoca por aqui! Nesta semana, a cantora Marvvila participou de um podcast e revelou que a briga com a Ludmilla é real oficial! Ela disse que não espera ser chamada para novos projetos de Lud e que não guarda mágoa, somente os momentos bons. A dona do projeto “Numanice” chegou até a tirar a música que fez com Marvvila de todas as plataformas e regravou com outro cantor. E, tem mais! A apresentadora Sabrina Sato estaria de affair novo, o felizardo da vez seria o ator Nicolas Prattes. Será que é verdade esse romance e ela vai pular o carnaval de amor novo? No Momento Venenosa de hoje, a nossa dupla do veneno preferida, Fabíola Reipert, apresentadora do Balanço Geral SP, e a cobra Judite te contam tudo e comentam esses bafões. Vem ver!