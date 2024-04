Nego do Borel ameaça MC Daniel e Jojo Todynho ensaia paz com Lucas Souza | Momento Venenosa

Alto contraste

O que você faz em 36 segundos? O lutador Popó nocauteia o Kleber Bambam em uma luta histórica no último fim de semana. A repercussão do embate durou muito mais tempo os memes, na internet, não pegaram leve com o Bambam. Mas, ele já aceitou a derrota e até apareceu aos risos com Popó. E, não foram só eles subiram no ringue, Nego do Borel e MC Gui também se enfrentaram e Borel acabou perdendo. Nas redes sociais, MC Daniel parabenizou o amigo MC Gui e deu aquela cutucada no adversário da luta. Nego do Borel não deixou barato e ameaçou o cantor em suas redes sociais. Nem só de luta vivem os famosos, também tem reconciliação! A Jojo Todynho mandou um recado para Lucas Souza e cogitou até ter uma amizade futura com o ex-marido. Fabíola Reipert e a cobra Judite explicam esses bafões. Confira!