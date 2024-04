Zilu proíbe Dado Dolabella de morar com Wanessa Camargo | Momento Venenosa Veja também: Jojo Todynho resolveu falar tudo sobre a briga com Anitta em suas redes sociais

Quarta-feira de fofoca por aqui em mais um capítulo da novela Dado Dolabella X Zilu! Dessa vez, a mãe da cantora Wanessa Camargo proibiu a entrada do genro no condomínio onde o casal morava, na região de Alphaville, em São Paulo. Há boatos de que Wanessa está repensando o relacionamento, que é cheio de brigas e discussões. Será que seria uma desculpa para afastar ele da cantora? Veja também: Jojo Todynho resolveu falar tudo sobre a briga com Anitta em suas redes sociais. No Momento Venenosa de hoje, a nossa dupla do veneno preferida, Fabíola Reipert, apresentadora do Balanço Geral SP, e a cobra Judite, te contam tudo e comentam esses bafões. Vem ver!