Ana Furtado fala sobre cura do câncer: "Professor duro" | Papo Reto

Sextou com Papo Reto nas plataformas digitais do Domingo Espetacular. Quem participa do quadro é a apresentadora Ana Furtado. Ela vai mandar aquele papo direto e reto e responder tudo. Ana revela qual foi a compra mais cara que já fez, escolhe qual é o prato preferido e conta qual foi o maior perrengue chique que já viveu. A apresentadora ainda fala sobre a filha Isabella, fruto do casamento com Boninho, e dá aquela dica infalível para ser feliz. Quer saber qual? Vem conferir!