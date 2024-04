Humorista Geraldo Magella revela qual é a melhor piada do seu repertório | Papo Reto

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sextou com Papo Reto aqui np Domingo Espetacular! Quem participa do quadro é o humorista Geraldo Magella. Ele vai mandar aquele papo direto e reto e responder tudo! Magella fala sobre o apelido “Ceguinho”, se prefere show de stand up ou programa de humor na TV e conta qual é a melhor piada do seu repertório. Ele ainda revelou quem é o humorista mais mal-humorado que ele conhece. Quem será? Vem conferir!