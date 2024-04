Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nesta semana, quem participa do Papo Reto é a cantora e apresentadora Simony. Ela fala sobre o perrengue que passou recentemente em um voo nos Estados Unidos e revela o que a tira do sério. A cantora também conta sobre a época do grupo “Balão Mágico” e qual é o maior sonho dela atualmente. E, o que será que não pode faltar no armário da Simony? Confira!