Aprenda a preparar massa de pastel em casa | Prato de Domingo No Prato de Domingo de hoje, a chef Rita Brunnquell te ensina a receita dessa delícia das feiras

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O pastel foi o protagonista do quadro Mitos e Verdades da Alimentação do Domingo Espetacular desta semana. No Prato de Domingo de hoje, a chef Rita Brunnquell te ensina como fazer massa de pastel em casa, mas sem perder o sabor e a crocância da versão vendida na feira. Vem aprender!

INGREDIENTES:

500g de farinha de trigo

50g de margarina

Continua após a publicidade

1/2 colher de sopa de sal

1 ovo

Continua após a publicidade

100ml de cachaça

Água gelada até dar o ponto

Continua após a publicidade

MODO DE PREPARO:

Misture todos os ingredientes secos. Acrescente o ovo e a cachaça, que dará a crocância na massa. Coloque a água aos poucos até dar o ponto da massa. Deixe descansar. Depois, polvilhe farinha em uma bancada para cortar a massa e abrir com cilindro ou rolo de macarrão. Recheie com os ingredientes de sua preferência e feche o pastel, pincelando com água e tirando o ar. Frite e sirva!