Domingo Espetacular celebra 20 anos de história em edição especial

Celso Freitas volta ao Domingo Espetacular para falar sobre os bastidores da estreia (Antônio Chahestian/RECORD)

“Olá, boa noite! Está no ar o Domingo Espetacular, a nova opção de informação, entretenimento e grandes reportagens, mais cedo na sua TV, de olho em tudo que acontece no Brasil e no mundo”. Foi com essa frase que o Celso Freitas abriu a revista eletrônica da RECORD, que estreou na noite de 18 de abril de 2004.

Exatamente 20 anos depois, o jornalista, que fez parte da primeira equipe de apresentadores da atração, volta ao programa, neste final de semana (14), para relembrar em uma entrevista exclusiva, os bastidores daquele momento. A reportagem especial reúne dois veteranos do Domingo Espetacular: a conversa é conduzida pelo repórter Raul Dias Filho, que soma quase 19 anos dedicados à atração.

O encontro faz parte do conteúdo especial que vai ao ar em comemoração às duas décadas de história do programa, que inclui ainda a exibição de reportagens especiais que resgatam histórias e quadros marcantes levados ao ar nesse período e o lançamento, no PlayPlus, do documentário Domingo Espetacular: 20 Anos de História.

Atualmente comandado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, o programa foi concebido para levar ao telespectador mais uma opção de conteúdo no fim da noite de domingo, no estilo de uma revista eletrônica, mesclando informação e entretenimento.

“Em duas décadas, o Domingo Espetacular consolidou-se como uma das principais atrações da nossa grade, reunindo reportagens especiais, análises com profundidade, furos e conteúdo exclusivo a atrações leves, bem-humoradas e de entretenimento. Tudo isso levado ao ar por uma equipe extremamente competente e comprometida com o resultado que o espectador espera e merece. Ao longo dos anos, as extensões digitais do programa permitiram que nosso contato com quem nos assiste e participa da programação passasse a ser diário e não apenas semanal, o que nos aproximou ainda mais da audiência. É muito bom fazer parte deste time e desta história tão vencedora”, diz Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da RECORD.

Achamos no Brasil com Renata Alves

Nesta edição comemorativa, Renata Alves retoma por um dia o comando de um dos quadros de maior sucesso da atração, o Achamos no Brasil. Em 2006, diretamente do Nordeste, ela revelava curiosidades do país com um estilo muito particular, cheio de descontração e bom humor. E ela já fez muito sucesso desde a primeira reportagem, na qual mostrou seu encontro com o bode Bito. Ela relembra a saga desse bicho simpático, que conquistou o coração do povo e ganhou até uma polêmica estátua. A apresentadora do Hoje em Dia tenta descobrir, nessa participação especial para o Domingo Espetacular se o bode deixou algum sucessor na pequena cidade.

Gêmeos da Pesada

O repórter Michael Keller resgata uma das histórias de maior repercussão do Domingo Espetacular. Há 15 anos, ele apresentou ao público Márcio e Marcelo, dois irmãos que sofriam de obesidade mórbida - juntos eles pesavam quase meia tonelada - e que ficaram conhecidos em todo o Brasil como os Gêmeos da Pesada. Keller acompanhou a luta de ambos para perder peso e ganhar qualidade de vida. Após uma jornada acompanhada passo a passo pelo programa e que incluiu a realização da cirurgia bariátrica, eles deveriam continuar o tratamento por alguns anos. O repórter reencontra os irmãos para saber como anda a relação dos gêmeos com a balança.

Documentário Domingo Espetacular – 20 Anos de História

A história do programa também é tema do especial Domingo Espetacular – 20 Anos de História. A íntegra da produção conta com quatro episódios, que serão lançados semanalmente no PlayPlus, e que abordam momentos importantes da revista eletrônica, com grandes coberturas jornalísticas, quadros marcantes e depoimentos de profissionais que fazem, ou já fizeram, parte da atração.

O primeiro episódio do documentário chega ao PlayPlus neste domingo (14), e traz os bastidores da estreia do Domingo Espetacular, em 18 de abril de 2004. Celso Freitas e Lorena Calábria, que integravam o time de apresentadores naquela ocasião, dão seus depoimentos e se emocionam ao revisitar a história e a importância do programa para o jornalismo nacional. Para a produção, foram entrevistadas mais de vinte profissionais que ajudaram a construir a trajetória da revista eletrônica.

Também são recordadas as grandes reportagens do início, como a entrevista que Marcelo Rezende fez com Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, além das matérias vencedoras do Prêmio Esso de jornalismo: Imbroglione – O Cidadão Fantasma; Dossiê Roraima – Pedofilia no Poder; e Transamazônica - A Estrada Sem Fim.

Quadros que fizeram parte da história do Domingo Espetacular, muitos deles ainda no ar, também são relembrados neste primeiro episódio do documentário que mostra, ainda, as impactantes coberturas de acidentes aéreos, com o repórter Raul Dias Filho; e a estreia de Roberto Cabrini no programa, em 2008, quando revelou detalhes importantes sobre o caso da morte da menina Isabela Nardoni.

A cada domingo, nas próximas semanas, um novo episódio de Domingo Espetacular: 20 Anos de História será liberado para os assinantes do PlayPlus, com histórias contadas pelo time de profissionais que compõem o dominical, seja em frente às câmeras ou nos bastidores.

O Domingo Espetacular vai ao ar nos fins de semana, às 19h45, na tela da RECORD.