Bichos Curiosos : gatinha sem olhos vence concurso e é eleita a vira-lata mais bonita do Brasil Conheça também Floki, um cachorro que brilha nas areias e é craque do futevôlei

No quadro Bichos Curiosos deste domingo (10), conheça a gata sem olhos que foi eleita a vira-lata mais bonita do Brasil. Tem também Floki, um cachorro que brilha nas areias e é craque do futevôlei.