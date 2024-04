Hits de ontem e de hoje: saiba quais são as músicas que fizeram sucesso no passado e agora estão de volta "Escrito nas Estrelas", da Tetê Espíndola, está no topo das paradas

Entretenimento| 21/01/2024 - 23h12 (Atualizado em 29/03/2024 - 11h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share