Exclusivo: Domingo Espetacular entrevista "neto secreto" da jornalista Marília Gabriela

"Vão achar que eu quero ser oportunista", desabafa Vítor

O Domingo Espetacular deste fim de semana (11) exibe uma entrevista exclusiva com o "neto secreto" de Marília Gabriela e com a mãe dele, que fala pela primeira vez. Vítor Henrique tem 21 anos e diz que nunca conheceu a avó famosa. O jovem afirma que tem contato apenas por telefone ou mensagens com o pai, Christiano, filho mais velho da jornalista.

Vítor Henrique tem 21 anos e diz que nunca conheceu a avó famosa

Eles teriam se encontrado pessoalmente apenas uma vez, quando ele ainda era um bebê. Vítor desabafa, numa entrevista a Tathiana Brasil, todo o drama vivido por ele desde a infância.

"Eu sei que para eles vai ser algo meio revoltante pelo fato de eu estar expondo-os na mídia, eles vão achar que eu quero ser oportunista em cima deles. E não, isso não é verdade. Eu quero poder chamar a atenção deles para gente conversar, poder se encontrar", diz ele.

A mãe de Vítor relembra a luta para garantir as visitas, que nunca aconteceram, e o pagamento da pensão, que às vezes chegava com atraso. "Eu ligava para ele: 'Por favor, manda a pensão, porque o Vitor precisa comer, beber e tal'. E ele só gritava comigo no telefone. Eram umas brigas no telefone. Aquilo me deixava sem chão'", lamenta a mulher, que preferiu não se identificar.

O programa também revela, com exclusividade, o depoimento do maior influenciador fitness do país, Renato Cariani, à Polícia Federal. No final de janeiro, o órgão anunciou a conclusão do inquérito sobre o empresário. Com o fim da investigação sobre o suposto envolvimento em um esquema de desvio de produtos químicos para a fabricação de drogas como cocaína e crack, o fisiculturista foi indiciado por lavagem de dinheiro e tráfico. O repórter André Azeredo conta os detalhes dessa história.

A correspondente Ana Paula Gomes mostra, diretamente de Barcelona, os bastidores do julgamento que atraiu a atenção do mundo. Depois de mais de um ano preso, Daniel Alves sentou no banco dos réus e contou uma nova versão para se livrar da acusação de estupro em uma casa noturna. Durante três dias, a Justiça espanhola ouviu a acusação e a defesa.

Agora, a Justiça tem um prazo de 20 dias para anunciar a sentença e definir o destino do jogador que já foi um ídolo do futebol.

O repórter Raul Dias Filho vai à Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para contar o drama de dezenas de brasileiras mutiladas após embarcarem numa "caravana da beleza". Uma empresa no país vizinho prometia tratamentos estéticos, mas as pacientes dizem que foram presas, extorquidas e vítimas de erros médicos.

A revista eletrônica da RECORD explica como criminosos convenceram o funcionário de uma grande empresa a desviar milhões criando um robô virtual igualzinho aos chefes dele. O caso serve de alerta para o uso de inteligência artificial por criminosos, que manipulam a voz e a imagem de famosos e também de anônimos para aplicar golpes. O repórter Lúcio Sturm mostra como saber se a pessoa que você vê e ouve não é falsa, ou foi criada apenas para roubar.

Apresentado por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, o Domingo Espetacular será exibido às 20h.