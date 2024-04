Exclusivo: Lenda do vôlei, Tande fala ao Domingo Espetacular sobre o infarto que sofreu O programa deste fim de semana (21) também conversa com ex-funcionária que processa Renato Aragão; veja todos os destaques

O atleta revela detalhes sobre o momento de tensão na saúde (Reprodução/Instagram)

Uma lenda do vôlei, o ex-jogador da seleção brasileira Tande deu um susto nos fãs na sexta-feira passada. Hoje com 54 anos, o campeão das Olimpíadas de Barcelona (1992) sofreu um infarto e precisou ficar internado. Em suas redes sociais, ele explicou que teve um entupimento de 98% em uma de suas veias e fez um alerta aos seguidores sobre cuidados com a saúde.

Com exclusividade, o ex-atleta falou ao Domingo Espetacular, que vai ao ar deste fim de semana (21), sobre como ignorou os sinais de que havia algum problema e como tem sido sua recuperação. A entrevista é um dos destaques do Domingo Espetacular deste fim de semana (21).

A revista eletrônica da RECORD encontra, ainda, uma ex-empregada doméstica da casa do humorista Renato Aragão, o Didi, que resolveu processar o antigo patrão. A mulher alega que trabalhava além da carga horária e, agora, cobra uma indenização.

A ex-funcionária da família de Didi conversa, com exclusividade, com a repórter Paloma Poeta para contar a sua versão da história e explicar por que procurou a Justiça para solucionar a questão.

E não é só Renato Aragão que enfrenta problemas deste tipo. O cantor Fábio Jr. e atriz Gloria Pires também estão sendo processados por ex-colaboradores. Em alguns casos, as dívidas trabalhistas podem chegar a cifras milionárias. Os famosos estão descobrindo também que estas ações poder ir além do prejuízo financeiro e prejudicar a imagem das celebridades.

Outros destaques

O Rei da Lambada, Beto Barbosa, completa 40 anos de carreira! Para falar desse momento, ele encontra a repórter Fabiana Oliveira para um balanço destas quatro décadas dedicadas à música, que resultaram em mais de 30 milhões de discos vendidos.

Na entrevista exclusiva, o artista abre o coração sobre um drama pessoal e conta como superou uma doença gravíssima. Segundo ele, as chances de sobreviver eram de apenas 5%.

Um flagrante que chocou os brasileiros e repercutiu internacionalmente. Nesta semana, uma mulher levou o idoso morto para sacar um empréstimo no banco. Quem são o tio Paulo e a mulher que diz ser sobrinha dele? A reportagem aponta o que a polícia descobriu e o que falta investigar para desvendar essa história. A reportagem é de Quezia Oliveira.

Cenas de aparelhos de celular que, de repente, explodem e pegam fogo tornaram-se comuns e assustam os usuários. O Domingo Espetacular, no quadro Hora do Teste, aponta quais são os sinais que podem ajudar a evitar uma tragédia, com o repórter Lúcio Sturm.

O programa embarca ainda numa viagem no maior avião cargueiro do Brasil, com o repórter Daniel Toko. Na cabine de comando da aeronave está Jeciane Ribeiro de Lima Victorio, a única mulher do país capaz de pilotar uma aeronave desse porte. E detalhe: ela só tem 32 anos.

O Domingo Espetacular, apresentado, neste fim de semana, por Camila Busnello e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h45h, na tela da RECORD.