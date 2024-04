Barco roubado na Europa entra na mira da polícia brasileira e pode estar na rota do tráfico de drogas Jornalismo da RECORD localizou e conversou, com exclusividade, com o dono do veleiro

Um luxuoso veleiro russo ancorado em um iate clube de Natal (RN) tem chamado atenção na costa do Nordeste brasileiro. Tudo porque a embarcação tinha uma única tripulante: uma mulher da Letônia. A Polícia Federal e a Marinha do Brasil tomaram conhecimento de que havia algo errado quando foram procurados, em novembro passado, pelo representante do verdadeiro dono do barco. Segundo as investigações, uma das hipóteses é a de que o veleiro teria sido usado em uma nova rota para o tráfico internacional de drogas.