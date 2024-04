Chitãozinho se emociona com estreia do filho caçula como cantor sertanejo O Domingo Espetacular acompanhou a primeira apresentação ao vivo do novo sertanejo

Exclusivo| 17/03/2024 - 22h48 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share