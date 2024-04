Domingo Espetacular entra no prédio dos livros de Geografia que hoje exibe marcas de abandono Localizado em São Paulo, o imponente prédio com piscinas particulares nas varandas se tornou um símbolo da desigualdade social no país

Construído no bairro do Morumbi, ao lado da comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, o imponente prédio com piscinas particulares nas varandas se tornou um símbolo da desigualdade social no país. O edifício Penthouse completa 40 anos com evidentes marcas de abandono. A reportagem do Domingo Espetacular entrou no prédio e traz novos detalhes sobre a sua decadência.