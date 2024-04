Alto contraste

O Domingo Espetacular teve acesso exclusivo aos ensaios e bastidores do show de Léo Santana no Mineirão, estádio em Minas Gerais, para a gravação do DVD 'Léo & Elas'. No palco, Léo juntou algumas das maiores vozes femininas do Brasil, como IZA, Ivete Sangalo, Simone Mendes e Ana Castela. Acompanhe!