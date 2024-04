Veja trechos inéditos da entrevista que Robinho deu a Carolina Ferraz antes de ser preso Condenado por estupro na Itália, ele cumpre a pena aqui no Brasil depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça

O ex-jogador Robinho vai passar a terceira noite na penitenciária de Tremembé (SP). Condenado por estupro na Itália, ele cumpre a pena aqui no Brasil depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Robinho está isolado em uma cela pequena e, por enquanto, sem direito a visitas. Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, dias antes da prisão, ele negou o crime e se disse perseguido, como afirma em trechos inéditos da conversa com Carolina Ferraz.