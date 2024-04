Giro dos Famosos : Neymar pode ter passaporte apreendido pela Justiça brasileira por se negar a fazer DNA E mais: Jojo Todynho quebra o silencio e revela motivo da briga com a Anitta

Neymar está na mira da justiça brasileira. Desta vez, ele pode ter o passaporte apreendido por se negar a fazer um exame de DNA. O advogado da mãe da suposta filha do jogador conversou com o Domingo Espetacular. E mais: Jojo Todynho quebra o silencio e revela motivo da briga com a Anitta.