Mistério do Domingo : Avó busca respostas após neta desaparecer com marido dela O homem saiu com a criança e disse que iria receber um prêmio

Uma menina de 8 anos desapareceu e o principal suspeito é o marido da avó dela. O homem saiu de casa com a garotinha dizendo que ia receber um prêmio em dinheiro do jogo do bicho. 12 anos depois, a avó ainda procura pela menina Kamilly e o Domingo Espetacular revela as peças deste quebra-cabeça.