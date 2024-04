Oficialmente "cartola": conheça o clube comprado por Gusttavo Lima Torcedores e administradores do "Vermelhinho" revelaram suas expectativas com o investimento milionário do artista; confira

O artista promete que seu novo time seja o futuro do futebol nacional O artista promete que seu novo time seja o futuro do futebol nacional (Reprodução/RECORD)

Com investimento milionário, Gusttavo Lima acaba de entrar para o mundo do futebol. O cantor sertanejo que leva multidões de fãs à loucura em todos os shows, agora resolveu se dedicar, também, a outra paixão.

O Domingo Espetacular mostrou tudo sobre o time profissional que agora pertence ao artista, e os detalhes por trás da decisão que surpreendeu torcedores e administradores do clube.

De origem humilde, Gusttavo se dedicou ao mundo artístico para poder proporcionar melhores condições de vida à sua família. Desde então, o "Embaixador", como é chamado pelo público, consolidou uma carreira de sucesso tanto na área musical como empresarial.

Com um patrimônio estimado, atualmente, em R$ 1 bilhão, a ligação do cantor com o futebol é cada vez maior. Além de torcedor do Cruzeiro, sócio do principal patrocinador do Corinthians, o sertanejo agora é, oficialmente, um "Cartola", ou seja, dirigente de um clube esportivo.

O que era hobby, se toronou, também, um negócio. Gusttavo se tornou sócio do Atlético Clube Paranavaí, um time tradicional do Paraná, que já foi até campeão estadual. A compra de 60% da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) foi um negócio estimado em R$ 3 milhões.

O novo investimento no mundo da bola foi revelado nas redes sociais pelo próprio embaixador, que pediu apoio aos seus seguidores nessa nova etapa. "Agora chegou a hora da retomada da elite do futebol brasileiro", afirmou o cantor em vídeo divulgado no seu perfil.

Fundado há 77 anos, em 1844. Durante sua história, o clube contou com muitas alegrias e dificuldades também. O "Vermelhinho", como é chamado pelos seus torcedores, já foi duas vezes campeão paranaense do interior. Desde então, vem caído de divisões, e hoje se encontra na terceira.

Porém, os problemas no clube não estavam presentes apenas em campo. "As dívidas não paravam de chegar", contou Adriano Pimenta, diretor de futebol do Paranavaí. Agora, a primeira promessa do time é construir um Centro de Treinamento, na intenção de achar jovens promissores para a venda internacional de futuros jogadores.

Adriano Spadoto, ex-jogador do time, teve um papel decisivo nessa mudança. Ele foi o elo entre o Paranavaí e o seu novo dono, Gusttavo Lima. "O vermelhinho vê uma luz no fim do túnel", desabafou Adriano.

Iva, torcedora assídua co clube, acompanha cada passo do time o coração e, para ela, o mais recente é promessa de sucesso. Sobre a combinação entre música sertaneja e Paranavaí, ela disparou: "Alegria". Outros torcedores também demonstraram sua satisfação com a notícia, como os que compõem uma banda de rock, que regravaram um hit do artista.

Daqui em diante, a expectativa do público é que o vínculo com Gusttavo Lima faça do Atlético Clube Paranavaí um time de destaque. E, para os apaixonados pelo clube, além da esperança de mais conquistas, fica também a vontade de poder ver o embaixador no estádio, torcendo pelo Vermelhinho.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado no Domingo Espetacular para não perder notícias como essa. O programa vai ao ar todos os finais de semana, às 19h45, na RECORD.

