Paloma Poeta conversa com Osmar Prado no Domingo Espetacular deste final de semana (10) Em uma entrevista exclusiva, o ator abriu o coração e falou sobre a carreira e a descoberta de um câncer na garganta

Alto contraste

A+

A-

O ator Osmar Prado fala sobre a descoberta de um câncer na garganta O ator Osmar Prado fala sobre a descoberta de um câncer na garganta (Divulgação/RECORD)

No Domingo Espetacular deste final de semana (10), Paloma Poeta conversa com Osmar Prado. O ator fala sobre a vitória contra o câncer e explica as críticas à nova geração de atores e atrizes. "Para contracenar comigo, você tem que saber o seu texto. Seja na televisão, no teatro ou no cinema. Porque eu estudo muito. Eu contraceno, por exemplo, com colegas — não vou citar nomes por questão ética — que não sabiam o texto", desabafa o ator.

Outros destaques

No mundo dos famosos, Pablo Marçal comenta a recente polêmica em que se envolveu ao se comparar a Ayrton Senna e dizer que o piloto "não era bilionário" e "não escreveu 45 livros".

A revista eletrônica da RECORD também destaca a incrível história da pequena Alice, de nove anos, única sobrevivente de um acidente que tirou a vida do avô e bisavô. Depois de o carro da família rolar 15 metros ribanceira abaixo, a menina levou mais de quinhentas picadas de abelhas.

E mais! Roberto Cabrini investiga o assassinato de Fabrízzio Machado da Silva, presidente da Associação Brasileira de Combate à Fraude de Combustíveis, morto com três tiros em frente a própria casa em 2017. Cabrini entrevista, com exclusividade, o empresário Onildo Chaves, acusado de ser o mandante do crime. A íntegra da reportagem será exibida logo após o Domingo Espetacular no Câmera Record, às 23h.

Continua após a publicidade

E ainda: o novo visual do cantor Zezé Di Camargo após fazer implante capilar.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar mais tarde neste final de semana (10), às 20h, na tela da RECORD.