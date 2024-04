Quase Morri : varanda desaba e mulher cai na calçada com o neto no colo No Peru, uma avalanche de rochas assustou motoristas e abriu uma cratera na rua

Uma cena apavorante em Vitória de Santo Antão (PE). Uma avó caminhava tranquilamente com o neto no colo em uma varanda quando a estrutura desabou. Mulher e criança foram ao chão. Ela sofreu apenas uma torção no pé e a criança, incrivelmente, saiu ilesa. No Peru, uma avalanche de rochas atingiu os veículos e abriu uma cratera na rua. Nenhum motorista se feriu.