Roberto Cabrini fica frente a frente com o homem apontado como o "João de Deus de Socorro" Domingo Espetacular deste fim de semana (7) também traz entrevistas exclusivas com filho de Arnold Schwarzenegger e o cantor Jon Secada

Diante de Cabrini, Jessey Maldonado nega as acusações de crimes sexuais Diante de Cabrini, Jessey Maldonado nega as acusações de crimes sexuais (Divulgação/RECORD)

Roberto Cabrini entra no presídio de Sorocaba (SP) e fica frente a frente com o homem apontado pela polícia como o "João de Deus de Socorro", em uma entrevista exclusiva que vai ao ar no Domingo Espetacular e no Câmera Record deste fim de semana (7).

Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, Jessey Maldonado Monteiro, de 49 anos, agia sempre da mesma forma: atraia as vítimas, a maioria jovens em busca de cura espiritual e, durante sessões de massagens, praticava crimes sexuais. São pelo menos 16 mulheres. Três delas foram ouvidas pela reportagem. "Eu não consigo nem pronunciar o nome dele. Me dá nojo, me dá ânsia, náusea", afirma uma das vítimas. "Ele é um monstro", diz outra.

Diante de Cabrini, Maldonado nega as acusações: "Isso é um absurdo. Eu fiquei enojado. Não gosto nem dessa palavra: abuso". Os principais trechos vão ao ar no Domingo Espetacular e a íntegra da produção será exibida no Câmera Record.

Filho de Arnold Schwarzenegger faz revelações sobre relação com o pai

Continua após a publicidade

Nesta semana o Brasil recebeu a visita de Joseph Baena, filho do astro do cinema Arnold Schwarzenegger. A repórter Fabiana Oliveira conversou com exclusividade com o jovem, que veio ao país mostrar que segue os passos do pai, se dedicando ao fisiculturismo.

Schwarzenegger reconheceu a paternidade de Joseph apenas quando o rapaz tinha 13 anos. Na ocasião, foi revelado que o artista tinha se relacionado com Mildred Baena, governanta que trabalhava em sua casa há vários anos. A notícia acabou resultando no divórcio do ator. Na época, a então esposa do astro, Maria Shriver, pediu a separação após 25 anos de união. Apesar do período tumultuado, Joseph fala da relação que ambos conseguiram construir. "Meu pai e eu criamos uma relação ótima, ele é o meu maior mentor, a minha maior inspiração. Eu o amo, ele me ama, e nós temos uma excelente conexão. Não poderia ter um pai melhor, e uma mãe melhor".

Continua após a publicidade

O rapaz de 26 anos segue os passos do pai e também pratica o fisiculturismo Na conversa, ele fala da semelhança com Schwarzenegger, da admiração pela mãe e da opção de adotar o nome dela e não do pai famoso.

Jon Secada revela parceria com cantora brasileira

Continua após a publicidade

Uma conversa exclusiva com Jon Secada na mansão onde o astro da música mora, em Miami. À repórter Tina Roma, o cantor faz revelações sobre a carreira e até de uma parceria com uma cantora brasileira.

Denúncia de golpe

Vítimas denunciam que contrataram uma empresa especializada em transporte de veículos, pagaram pelo serviço, mas não receberam os carros. O repórter Raul Dias Filho acompanha, com exclusividade, a saga das vítimas em busca dos automóveis desaparecidos.

Paulistão 2024

O Domingo Espetacular exibe, ao vivo, a festa do campeão paulista, um título disputado por Palmeiras e Santos, em jogo exibido com exclusividade pela RECORD na TV aberta e também nas plataformas digitais. A equipe de esporte no Allianz Parque mostra a festa com o time que vai erguer a taça de vencedor do torneio.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar vai ao ar às 20h.

O Câmera Record, com Roberto Cabrini, é exibido logo depois, às 23h.

