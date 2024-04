Tetê Espíndola fala sobre a popularidade da música "Escrito nas Estrelas" O Domingo Espetacular deste final de semana (21) também traz as novidades do Paulistão na RECORD. É a partir das 20h!

"Achei que estava delirando", revela Tetê Espíndola sobre a volta às paradas da música "Escrito nas estrelas" "Achei que estava delirando", revela Tetê Espíndola sobre a volta às paradas da música "Escrito nas estrelas" (Divulgação/Record TV)

O Domingo Espetacular deste final de semana (21) traz uma reportagem especial sobre canções de sucesso do passado que estão voltando à moda. Os repórteres explicam por que esse fenômeno acontece, quais os segredos por trás desse movimento de volta ao topo das paradas após décadas.

A equipe também entrevista artistas que estão (re)vivendo esse momento de fama, como a cantora e compositora Tetê Espíndola, que avalia o resgate da canção "Escrito nas estrelas", um hit dos anos 1980 que voltou a entrar no ranking dos mais ouvidos do país e também bombar na internet entre o público mais jovem. Uma nova história que começou após a música ser regravada pela sertaneja Lauana Prado e ainda viralizar nas redes sociais depois que a ex-peoa Márcia Fu a interpretou no reality show A Fazenda 15.

"Eu estava em Corumbá (MS) num calor de 45 graus, entendeu? Quando eu soube, achei que eu estava delirando. O que é isso? Aí falaram: 'Não! Sua música está estourada!'. Estourada, é? Por causa da Márcia Fu. Então parece, assim, que ficou mágico, né? Nesse sentido. Porque parecia que eu estava voltando no tempo. Era uma sensação, assim, déjà vu que fala?", explica Tetê sobre o momento em que descobriu que a música havia estourado novamente, 38 anos após sair vencedora do Festival dos Festivais, em 1985.

Ela também revela que a canção foi praticamente um presente do autor da letra. "A música é do Arnaldo Black, meu marido. E a letra é do Carlos Rennó, que me apresentou o Arnaldo Black. Então, ele foi o cupido aí. De repente, eu ouvi a música e falei: 'Por que você não dá essa música para o Carlinhos pôr a letra?'. Foi um casamento perfeito. Aí, ele escreveu uma coisa em homenagem ao casal".

E tem estreia no Domingo Espetacular. Logo após a RECORD iniciar as transmissões do Campeonato Paulista com a partida entre Corinthians e Guarani, vai ao ar o novo quadro ''Fala Muito'', apresentado por Bruno Laurence e com o fenômeno da dublagem Gustavo Machado. Ficou sem entender alguma coisa durante os jogos de futebol? Não tem problema, Gustavo vai esclarecer tudo com muito bom humor e criatividade.

E ainda: a repórter Thaís Furlan traz revelações do caso da Rainha do Papelão. Milionária, herdeira da maior indústria de papelão do Brasil, Anne Frigo saiu das colunas sociais para as páginas policiais quando encomendou o assassinato do marido, Vitor Jacinto. Três anos depois, o homem preso acusado do crime, fala pela primeira vez. Corretor de imóveis e amigo da vítima na época, ele conta detalhes do que aconteceu. “Naquele momento a única coisa que passava na minha cabeça era poder voltar para casa. Foi um instinto, eu me senti ameaçado pelo histórico, pelo que o Vitor sabia”, diz o ex-corretor de imóveis, durante a entrevista. A íntegra da reportagem sobre o crime estará no quarto episódio do Doc Investigação, disponível no PlayPlus a partir deste domingo (21/01).

Apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, o Domingo Espetacular deste final de semana (21) vai ao ar um pouco mais tarde, às 20h, logo após o Paulistão na RECORD.

