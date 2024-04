Acompanhe os gols da rodada e os lances polêmicos do Campeonato Paulista Neste domingo (11), Santos e Mirassol fizeram um jogo com emoção até os minutos finais

A RECORD exibe, com exclusividade, os jogos do Campeonato Paulista. Neste domingo (11), Santos e Mirassol fizeram um jogo com emoção até os minutos finais. Bruno Laurence apresenta os gols da semana do Paulistão. Confira!