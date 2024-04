Ato em SP pede libertação de reféns em poder do Hamas O encontro foi em uma sinagoga e serviu como momento de oração pela volta de 134 israelenses

Um ato realizado neste domingo (3), em São Paulo, pediu a libertação dos reféns que estão em poder do Hamas, em Israel. O encontro das entidades judaicas foi em uma sinagoga na região central da capital paulista e serviu como um momento de oração pela volta dos 134 israelenses feitos reféns durante um ataque no dia 7 de outubro de 2023. O objetivo é estabelecer uma conexão emocional com os parentes dos reféns.