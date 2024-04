Confira os gols da final da Supercopa e do Paulistão 2024 O Corinthians sofreu a quarta derrota seguida e está na zona do rebaixamento

Hora do futebol no Domingo Espetacular, na RECORD.O São Paulo ganhou do Palmeiras nos pênaltis e conquistou a Supercopa do Brasil. Ituano e Botafogo empataram por 0 x 0. Já o Corinthians, sofreu a quarta derrota seguida e está na zona do rebaixamento.