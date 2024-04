Alto contraste

O Domingo Espetacular conversa com Diego Alemão, que está de volta ao Brasil após passar uma temporada em uma clínica de reabilitação nos Estados Unidos. No ano passado, Alemão se envolveu em várias polêmicas e chegou a ser preso. Em entrevista ao programa, ele falou sobre as polêmicas e a luta contra o vício.