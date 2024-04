Domingo Espetacular encontra cativeiro onde Champinha manteve Liana Friedenbach refém

Alto contraste

Neste domingo (25), você vai ver que nossos repórteres encontraram um cativeiro escondido por mais de 20 anos. No local, o criminoso Champinha fez a jovem Liana Friedenbach refém antes de matá-la. Segundo moradores, nem a polícia chegou a estar no esconderijo. Veja também: a mulher que caiu em um golpe ao acreditar estar falando com Fábio Jr; a vida luxuosa do casal que aplica o golpe da alface; e uma casa montada dentro de uma aeronave. Não perca!