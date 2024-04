Domingo Espetacular mostra a estrutura da casa de shows mais incrível do mundo A "Esfera" fica em Las Vegas, nos Estados Unidos

A casa de shows mais espetacular do mundo fica em Las Vegas, e é chamada de Esfera, uma estrutura impressionante, de mais de 100 metros de altura, feita com luzes de LED que podem reproduzir qualquer coisa. O Domingo Espetacular foi até a cidade americana, conhecida pelos cassinos, para ver de perto a apresentação da banda U2 e as imagens são realmente de tirar o fôlego.