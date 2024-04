Entenda o caso do homem expulso de padaria e que agora foi preso em operação contra fraude de criptomoedas Segundo as investigações, são mais de 20 mil vítimas no Brasil e exterior

Uma quadrilha foi presa em uma operação da Polícia Federal, em Santa Catarina, contra fraudes com criptomoedas. Entre os acusados, está o empresário Alan de Barros, de 32 anos. Ele é o homem que foi expulso após usar o notebook em uma padaria em São Paulo. Alan foi preso na terça-feira (27), acusado de participar de um esquema de pirâmide financeira. Segundo as investigações, são mais de 20 mil vítimas no Brasil e no exterior.