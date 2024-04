Fala Muito! Gustavo Machado dubla falas dos jogadores na primeira rodada do Paulistão Fenômeno da internet estreia no Domingo Espetacular

Em dia de estreia do Paulistão 2024, tem estreia também no Domingo Espetacular. É o quadro Fala Muito!, com o ator e dublador Gustavo Machado, um fenômeno na internet. Gustavo interpreta tudo o que os craques do maior estadual do país estão falando dentro de campo. Veja e surpreenda-se!