Falsos ingressos: irmã do jogador Léo Moura é presa acusada de aplicar golpes no carnaval do RJ Ela teria vendido entradas em um camarote, mas nenhum dos compradores recebeu nada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A irmã do jogador Léo Moura, Lívia Moura, está presa acusada de aplicar golpes no desfile de carnaval do Rio de Janeiro. Ela teria vendido entradas em um camarote por cinco mil reais, mas nenhum dos compradores recebeu nada. A irmã do ex-craque do Flamengo é reincidente nesse crime. Ela já foi presa por vender falsos ingressos para jogos de futebol onde o irmão jogava.