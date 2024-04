Homem vive isolado em floresta sem celular ou contato com pessoas Ele também não tem conta no banco, toma banho na cachoeira e não aparenta a idade que tem

Imagine morar sozinho, no meio da floresta, sem contato nenhum com os milhões de pessoas que vivem ao redor, na cidade. O Domingo Espetacular mostra a história deste homem agora. Ele não tem celular ou conta no banco, toma banho de cachoeira e não aparenta a idade que tem.