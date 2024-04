Imagens inéditas mostram momentos de tensão durante sequestro de ônibus na rodoviária do RJ No veículo, 16 pessoas ameaçadas por um homem armado

Na última terça (12), um ônibus foi sequestrado na rodoviária do Rio de Janeiro. No veículo, 16 pessoas ameaçadas por um homem armado. Em fuga, ele atirou várias vezes e atingiu dois passageiros. Depois de três horas de negociação, ele se entregou para a polícia. Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, tem duas condenações, uma por homicídio, em Minas Gerais, e outra por roubo a ônibus, no Rio de Janeiro. Ele foi beneficiado pela progressão de regime com o uso de tornozeleira eletrônica, mas estava há dois anos sem o equipamento.