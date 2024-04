Incêndio no Chile deixa 99 mortos e mais de 3 mil casas destruídas Fogo devastou diversas áreas residenciais de Viña del Mar, além da região turística de Valparaíso

Neste domingo (4), subiu para 99 o número de mortos nos incêndios florestais no Chile. O fogo devastou diversas áreas residenciais de Viña del Mar, além da região turística de Valparaíso, no centro do país. Mais de 3 mil casas já foram destruídas. O presidente chileno, Gabriel Boric, decretou luto nacional por dois dias.