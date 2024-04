Nattanzinho vence problema de saúde e volta aos palcos após pausa na carreira

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Imagine alcançar o auge do sucesso e se ver obrigado a largar tudo. Foram dois meses longe do que mais ama. Agora, Nattanzinho está de volta aos palcos. O cantor de 25 anos, um dos mais ouvidos do país, enfrentou problemas de saúde que o obrigaram a fazer uma pausa na carreira. O Domingo Espetacular acompanhou de pertinho o retorno desse fenômeno da música.